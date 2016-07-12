Генсек НАТО: Альянс і Росія зберігають виразні розбіжності щодо ситуації в Україні

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Столтенберг назвав сьогоднішню зустріч в рамках Ради НАТО-Росія відвертою та конструктивною

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс та Росія зберігають виразні розбіжності щодо ситуації в Україні.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання Ради НАТО-Росія.

Столтенберг назвав сьогоднішню зустріч в рамках Ради НАТО-Росія тривалою, відвертою та конструктивною.

«Це була перша зустріч Ради НАТО-Росія цього року. Союзники та Росія продовжують мати виразні розбіжності щодо кризи в Україні та довкола неї. Це було першою темою, яку ми розглянули. І ситуація з безпекою, як і раніше, викликає серйозне занепокоєння. Порушення режиму припинення вогню на сході України досягли рекордного рівня. Активні бойові дії не припиняються, і важке озброєння не було відведено», – заявив генеральний секретар НАТО.

Як відомо, сьогодні відбувається зустріч Ради НАТО-Росія, на якій обговорюють в тому числі Україну.

«Ми проведемо зустріч Ради НАТО-Росія пізніше сьогодні. Я вітаю той факт, що нам вдалося скликати нараду груп минулого року, і тепер ми проведемо першу зустріч цього року. І ми обговорюватимемо різні питання спільного занепокоєння, такі, як криза в Україні та довкола неї; Афганістан, в тому числі регіональну терористичну загрозу; і ми також потім обговоримо воєнні дії, прозорість та зменшення ризиків (пов’язаних з воєнною діяльністю, – ред.)», – заявив Столтенберг перед зустріччю.

Джерело: УНІАН