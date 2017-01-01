НАТО закликає Порошенка реформувати СБУ
- Сьогодні, 21:36
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СБУ рекомендується реформувати за норвезьким досвідом
НАТО очікує, що концепція реформи СБУ буде затверджена президентом України вже найближчим часом. Про це під час брифінгу заявив представник дипломатичного представника НАТО в Україні Олександр Вінніков.
«Ключовий стандарт НАТО - це громадянський вимір контролю і нагляду. Це є ключовим пріоритетом у плані нашого співробітництва з Україною. Співробітництво, яке у нас є з СБУ дуже цінне і воно призвело до результатів. Це концепція реформи СБУ, яка була завершена в липні минулого року. НАТО чекає на затвердження цієї концепції президентом в недалекому майбутньому», - сказав Винників.
Також він пояснив, реформа передбачає створення нових механізмів, міжнародний досвід обговорювалося з представниками СБУ. Зокрема за основу розглядається досвід Норвегії.Нова концепція реформи СБУ буде винесена на обговорення Верховної Ради завтра, 7 лютого.