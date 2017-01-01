НАТО закликає Порошенка реформувати СБУ

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Олександр Вінніков

СБУ рекомендується реформувати за норвезьким досвідом

НАТО очікує, що концепція реформи СБУ буде затверджена президентом України вже найближчим часом. Про це під час брифінгу заявив представник дипломатичного представника НАТО в Україні Олександр Вінніков.

«Ключовий стандарт НАТО - це громадянський вимір контролю і нагляду. Це є ключовим пріоритетом у плані нашого співробітництва з Україною. Співробітництво, яке у нас є з СБУ дуже цінне і воно призвело до результатів. Це концепція реформи СБУ, яка була завершена в липні минулого року. НАТО чекає на затвердження цієї концепції президентом в недалекому майбутньому», - сказав Винників.

Також він пояснив, реформа передбачає створення нових механізмів, міжнародний досвід обговорювалося з представниками СБУ. Зокрема за основу розглядається досвід Норвегії.

Нова концепція реформи СБУ буде винесена на обговорення Верховної Ради завтра, 7 лютого.