НАТО збільшить видатки на оборону на $10 млрд

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг

НАТО планує розширити власну присутність на східних кордонах

Країни НАТО вирішили виділити на оборону на 10 мільярдів доларів більше, ніж торік. Крім того, НАТО планує розширити власну присутність на східних кордонах. Про це заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг перед початком зустрічі міністрів оборони в Брюсселі.

Столтенберг також планує зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки, де вони обговорять українське питання.

«НАТО і далі підтримуватиме Україну. Ми надаємо потужну політичну підтримку для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності, а також практичну допомогу - модернізовуємо армію», - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «рішуче підтримує» НАТО. «Ми рішуче підтримуємо НАТО. Ми тільки просимо, щоби всі члени НАТО робили свої повні і належні фінансові внески», - зазначив президент США.