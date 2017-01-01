Нацрада відповіла на критику Freedom House

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У Нацраді нагадали, що телеканал «Дождь» був вилучений із кабельних мереж у самій Росії

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України відповіла на критику організації Freedom House, яка назвала актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь», наголосивши на порушенні каналом законів України.

«Служби Національної ради, які постійно проводять моніторинг як іноземних, так і вітчизняних мовців, виявили невідповідність програмного наповнення каналу українському законодавству. Було зафіксовано поширення комерційної реклами, що є порушенням вимог частини дев’ятої статті 13 закону України «Про рекламу» («трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що транслюються (ретранслюються) на територію України, у разі, якщо іноземні телерадіоорганізації не підпадають під юрисдикцію держав – членів Європейського союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, забороняється»). Російська Федерація не ратифікувала Конвенцію, отже, на телеканали, які діють під її юрисдикцією, поширюється зазначена норма», – мовиться у заяві Нацради, опублікованій 16 січня.

«Крім того, неодноразово фіксувалося поширення в програмах телеканалу «Дождь» інформації, яка не відповідає вимогам частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» («не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди») та частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» («інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини)», – наголосили у Нацраді.

Із приводу заяви Freedom House у Нацраді також нагадали, що телеканал «Дождь» був вилучений із кабельних мереж у самій Росії.

«Надзвичайно важливою і позитивною, на наш погляд, стала б підтримка міжнародними організаціями вільного розповсюдження каналу у власній країні та забезпечення права російських глядачів на свободу слова і можливості отримання альтернативних точок зору на суспільні події», – заявили американським правозахисникам у Києві.

13 січня американська неурядова організація Freedom House назвала «актом цензури» заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь».

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканала «Дождь» через невизнання ним суверенітету і територіальної цілісності України.