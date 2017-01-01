Науковці відкрили комарів, які не пьють кров

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Комахи живуть у тропічному дощовому лісі

Вчені Естонського університету природничих наук, Університету Турку і Університету Сан-Паулу (Бразилія) спільно відкрили в Південній і Центральній Америці не відомі раніше види комарів.

П'ять нових видів комах із Колумбії та Коста-Ріки описані в статті, опублікованій у журналі з біологічної систематики ZooKeys, повідомив агентству BNS прес-секретар Університету природничих наук.

Це невеликі комарі близько 2 мм у довжину. Вони живуть у тропічному дощовому лісі, причому їх чисельність дуже висока завдяки місцевому вологому і спекотному клімату.

Ці комарі не п'ють кров ні людини, ні інших тварин і не розносять хвороб, повідомив один з авторів статті, старший науковий співробітник відділення зоології Університету природничих наук Олаві Куріна. Натомість, за його словами, їхні личинки живляться органічною речовиною, що розкладається, і відіграють важливу роль як редуцент.

Куріна уточнив, що більша частина використаного матеріалу зібрана з ініціативи Кентуккійського університету і що «естонські вчені допомогли описати вже спійманих комах».

Нові види комарів названі за своїми морфологічними відмінностями.

Джерело: Інтерфакс-Україна