Навальний «вдарить» по корупції в Росії новими протестами

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Протестувальниця у Росії 26 березня

За планом політика, нові антикорупційні протести відбудуться в РФ 12 12 червня

Російський опозиціонер Олексій Навальний ініціює проведення в Росії нових широких антикорупційних протестів.

Політик зазначає, що керівництво РФ як і раніше не дало відповіді на питання з приводу корумпованості влади, що виникли після виходу фільму «Він вам не Дімон» про таємні активи глави російського уряду Дмитра Медвєдєва. У зв'язку з цим Навальний закликав громадян знову вийти на антикорупційні акції протесту - на День Росії 12 червня.

«Об'єднуйтеся з однодумцями і починайте підготовку до акції 12 червня. Нехай вас буде три-чотири людини, але зате ви будете знати, що поруч з вами - найкращі три людини», - написав політик у себе в блозі.

Нагадаємо, масові протести проти корупції відбулися в десятках регіонів Росії 26 березня. Акції обернулися затриманням їх учасників. Зокрема, в Москві було затримано понад тисячу осіб.

Слідом за цим протест проти корупції відбувся 2 квітня центрі російської столиці. Під час нього було взято під варту кілька десятків людей. Обидві акції не були санкціоновані владою.

Нагадаємо, Навальний стверджує, що розкрив злочинну діяльність особистого кухаря Путіна Євгенія Пригожина. За даними політика і розслідувача, Пригожин стоїть за справжнісіньким мафіозним угрупуванням. Почавши своє сходження як особистий кухар президента Росії в 2001 році, двічі судимий Пригожин швидко досяг вершин влади і став власником багатомільярдної бізнес-імперії. Чи не гребуючи ніякими методами, він наживається на школярах, армії і на співробітниках МНС.

Джерело: Newsru.com