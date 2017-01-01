Навальний вийшов з в’язниці після 15-денного арешту

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Радіо Свобода. Олексій Навальний на слуханні апеляції щодо арешту в Московському міському суді, Росія, 30 березня 2017 року

Опозиціонер також сплатив штраф

Минулого місяця Тверський районний суд Москви заарештував Олексія Навального на 15 діб за звинуваченням в непокорі вимогам співробітника поліції. Опозиціонера також оштрафували на 20 тисяч рублів (350 доларів) у справі про організацію незаконного мітингу, повідомляє Радіо Свобода.

Навальний заявив, що не чинив опору при затриманні, не знайомий з матеріалами справи і не підписував протокол. Захист політика оскаржив вирок, але апеляційний суд підтвердив висновок суду попередньої інстанції.

Раніше «Главком» повідомляв, що під час засідання суду Навальний попросив викликати до суду прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня 2017 року, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.