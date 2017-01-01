Навальний зізнався, що просив Кремль допомогти із закордонним паспортом

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Олексій Навальний

Паспорт Навальному видали незабаром після того, як він написав листа голові адміністрації російського президента

Російський опозиційний політик Олексій Навальний розповів, як йому вдалося отримати закордонний паспорт і виїхати на лікування в Барселону, попри умовний термін ув'язнення.

За словами опозиціонера, паспорт йому видали незабаром після того, як він написав листа голові адміністрації російського президента Антону Вайну.

Навальний нещодавно повернувся з Іспанії, де йому зробили операцію з пересадки рогівки правого ока. Політик майже повністю втратив зір на це око після того, як йому плеснули в обличчя зеленкою, яку, можливо, було змішано з якоюсь їдкою речовиною.

Швидке отримання закордонного паспорта, який опозиціонеру не видавали кілька років через умовний термін, викликали спекуляції серед користувачів інтернету і політичних оглядачів.

Дехто припускав, що Навальний якось домовився з Кремлем або ж, навпаки, це Кремль намагається відправити політика в еміграцію.

У шоу «Навальний.live» на YouTube політик пояснив, як йому вдалося отримати закордонний паспорт протягом кількох днів. Він каже, що написав листа голові Ради з прав людини при президенті Михайлу Федотову.

«Шановний Михайло Федотов, так і так, мені потрібен закордонний паспорт. Мені його незаконно не дають, я п'ять років із цим жив, а тепер мені потрібно їхати за кордон, потрібно робити операцію. Будь ласка, припиніть незаконні дії, дайте мені закордонний паспорт. Федотов написав: «Ну, окей. Напиши те ж саме на ім'я Вайна, глави адміністрації президента», – розповів Навальний.

Наступного дня після того, як він написав листа панові Вайну і здав документи в багатофункціональний центр, йому подзвонили і запросили отримати паспорт.

«Може, комусь у Кремлі стало соромно, що вони плеснули у мене зеленкою», – припустив він.

Джерело: ВВС Україна