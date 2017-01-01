Навальному зробили операцію на оці: зір буде відновлюватися кілька місяців
- Сьогодні, 16:59
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Російський опозиціонер поки що бачить тільки перший рядок офтальмологічної таблиці
Російському опозиціонеру Олексію Навальному зробили операцію на правому оці, яке було уражено внаслідок нападу. Про це пише сам Навальний у своєму Instagram.
«Зір, мені сказали, на жаль, буде відновлюватися кілька місяців. Поки що правим оком бачу лише перший рядок (де ті самі Ш і Б). На прохання встановити мені рентгенівський або інфрачервоний зір у лікарні відповіли категоричною відмовою. Черговий прояв русофобії», – написав Навальний, опублікувавши фото після операції.
Нагадаємо, 27 квітня Навального облили зеленкою біля офісу ФБК у Москві. Політик дістав хімічний опік ока. Сам опозиціонер звинуватив в організації нападу Кремль. Він зазначив, що точну інформацію про його пересування можуть знати тільки спецслужби.
2 травня Навальний заявив, що поліція країни навмисно не розслідує напад на нього.
4 травня за фактом нападу на Навального порушено кримінальну справу.