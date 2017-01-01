Навальному зробили операцію на оці: зір буде відновлюватися кілька місяців

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Фото: navalny4 / Flickr Олексій Навальний

Російський опозиціонер поки що бачить тільки перший рядок офтальмологічної таблиці

Російському опозиціонеру Олексію Навальному зробили операцію на правому оці, яке було уражено внаслідок нападу. Про це пише сам Навальний у своєму Instagram.

«Зір, мені сказали, на жаль, буде відновлюватися кілька місяців. Поки що правим оком бачу лише перший рядок (де ті самі Ш і Б). На прохання встановити мені рентгенівський або інфрачервоний зір у лікарні відповіли категоричною відмовою. Черговий прояв русофобії», – написав Навальний, опублікувавши фото після операції.

Нагадаємо, 27 квітня Навального облили зеленкою біля офісу ФБК у Москві. Політик дістав хімічний опік ока. Сам опозиціонер звинуватив в організації нападу Кремль. Він зазначив, що точну інформацію про його пересування можуть знати тільки спецслужби.

2 травня Навальний заявив, що поліція країни навмисно не розслідує напад на нього.

4 травня за фактом нападу на Навального порушено кримінальну справу.