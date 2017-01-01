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    Навесні на Харківщині відновлять будівництво «Стіни»

    • Сьогодні, 19:47
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    Будівництво зараз припинено у зв'язку з погодними умовами і відсутністю в даний час фінансування

    Будівництво «Стіни» вздовж українсько-російського кордону на території Харківської області поновиться навесні.

    Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в прес-службі Харківської ОДА, посилаючись на телефонну розмову голови ХОДА Юлії Светличної з головою Державної прикордонної служби Віктором Назаренком.

    «Відповідне будівництво зараз припинено у зв'язку з погодними умовами і відсутністю в даний час фінансування. Але в державному бюджеті на 2017 рік закладено 200 млн грн на продовження будівництва. В разі надходження асигнувань на рахунки Державної прикордонслужби планується відновити будівництво. Орієнтовний термін відновлення будівництва: квітень-травень 2017 року», - зазначили в прес-службі.

    Як розповіли в прес-службі, під час розмови Назаренко підкреслив, що всі раніше побудовані споруди на кордоні з Росією підтримуються в належному стані. У свою чергу Светлична пообіцяла надавати усіляку допомогу з продовження будівництва інженерних споруд на кордоні з Росією, оскільки питання національної безпеки є пріоритетом у діяльності всіх органів державної влади - як національного, так і регіонального рівня.

    Раніше повідомлялося, що 19 січня голова ХОДА Юлія Светлична заявила на прес-конференції про призупинення будівництва «Стіни» на кордоні з РФ через нестачу фінансування. Водночас помічник прес-секретаря Держприкордонслужби Олег Слободян заявив із цього приводу, що фінансування на 2017 рік передбачено в обсязі 200 млн грн, і роботи триватимуть у рамках фінансування.

     

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