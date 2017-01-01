Навіть Кобзону з Гагаріним російська влада каже «Денег нет!»

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Російська влада не може знайти 60 млн рублів на меморіал

Президент благодійного фонду пам'яті першого космонавта планети і його льотного наставника, двічі герой СРСР Олексій Леонов і його однодумці не можуть зібрати кошти на будівництво музейного комплексу на місці загибелі Юрія Гагаріна і Володимира Серьогіна.

«Всього фондом було зібрано понад 4 млн рублів, близько п'яти. Але з нас здерли тільки 1,8 млн за геодезичні дослідження», - розповів Леонов. Як уточнив космонавт, проект будівництва нового комплексу на місці загибелі Гагаріна і Серьогіна був прийнятий три роки тому, проте фінансово підтримують ініціативу в основному тільки прості люди. Всього на оновлення меморіалу потрібно близько 60 млн рублів.

«Наступний рік буде 50 років, як їх немає (Гагаріна і Серьогіна – Ред.). І ми повинні все зробити, щоб цей меморіал був готовий», - сказав Леонов.

«Ми хочемо, щоб народ брав участь в цьому. Ми хочемо, щоб це було як в старій Русі», - сказав народний артист Росії Йосип Кобзон.

Я відомо, 27 березня 1968 року поблизу села Новоселова Кіржачський району розбився винищувач МіГ-15, на борту якого були Гагарін і його льотний наставник Серьогін. На місці їх загибелі 17 жовтня 1975 року було відкрито меморіал, який щорічно відвідують близько 40 тис. людей.

Джерело: ТАСС