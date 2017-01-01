Навіть ліберальний «Дождь» посоромився розказати росіянам всю правду про переговори Путіна та Макрона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон та Володимир Путін

Російський телеканал зокрема «забув» про вислів Макрона, що Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі

Користувачі соцмереж обурилися відеосюжету російського ліберального телеканалу «Дождь» про підсумки перемовин президента Франції Еманнуеля Макрона та очільника Кремля Володимира Путіна.

Так, телеканал зробив зробив акцент з прес-конференції президентів на російських хакерах, ЛГБТ в Чечні та Ле Пен в Кремлі.

«А що ж ви не згадали про те, що президент Франції охарактеризував роль Росії в конфлікті в Донбасі як «вторгнення»? Або про посилення санкцій чому промовчали? Об'єктивний «Дождь» такий «об'єктивний», - написав у коментарі до відео один з користувачів Facebook.

«В першу чергу «Дождь» - це кремлівський проект, а потім все інше», - вважає інший дописувач.

Як повідомляв «Главком», Макрон стримано привітав Путіна під час зустрічі в Парижі. Під час перемовини президент Франції закликав якомога швидше провести переговори у «нормандському форматі».

Також він заявив, що у разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити,визнавши, що їх з Путіним розділяють розбіжності.