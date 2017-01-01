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    Навіть ліберальний «Дождь» посоромився розказати росіянам всю правду про переговори Путіна та Макрона

    • Сьогодні, 07:45
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    Еммануель Макрон та Володимир Путін
    Еммануель Макрон та Володимир Путін

    Російський телеканал зокрема «забув» про вислів Макрона, що Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі

    Користувачі соцмереж обурилися відеосюжету російського ліберального телеканалу «Дождь» про підсумки перемовин президента Франції Еманнуеля Макрона та очільника Кремля Володимира Путіна.

    Так, телеканал зробив зробив акцент з прес-конференції президентів на російських хакерах, ЛГБТ в Чечні та Ле Пен в Кремлі.

    «А що ж ви не згадали про те, що президент Франції охарактеризував роль Росії в конфлікті в Донбасі як «вторгнення»? Або про посилення санкцій чому промовчали? Об'єктивний «Дождь» такий «об'єктивний», - написав у коментарі до відео один з користувачів Facebook.

    «В першу чергу «Дождь» - це кремлівський проект, а потім все інше», - вважає інший дописувач.

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    Як повідомляв «Главком», Макрон стримано привітав Путіна під час зустрічі в Парижі. Під час перемовини президент Франції закликав якомога швидше провести переговори у «нормандському форматі».

    Також він заявив, що у разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити,визнавши, що їх з Путіним розділяють розбіжності.

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