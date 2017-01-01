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    Навіть за умов втручання російських хакерів перемога Трампа не повинна ставитися під сумнів, - Маккейн

    • Вчора, 18:54
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    Сенатор назвав хакерське втручання РФ «безпрецедентним нападом» на демократію США

    Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн наголосив, що попри втручання росіян у процес президентських виборів у 2016 році, перемога Дональда Трампа не повинна ставитися під сумнів. Про це він заявив під час слухань у Комітеті щодо кіберзагроз для США, які проходять у четвер у Вашингтоні, повідомляє «Укрінформ».

    «Мета цього розслідування, як я розумію, - не ставити під питання результати президентських виборів», - заявив він.

    Маккейн нагадав, що і президент США Барак Обама, і обраний президент Дональд Трамп у цьому зв'язку заявили, що Америка повинна рухатися далі. «Але ми повинні робити це, будучи обізнаними з усіма фактами», - зазначив законодавець.

    Сенатор назвав хакерське втручання РФ «безпрецедентним нападом» на демократію США. «Кожен американець має бути стривожений російськими атаками», - заявив Маккейн. Він наголосив, що Сенат вимагатиме від розвідувального співтовариства відповіді на запитання щодо іноземного кібервтручання.

    Маккейн також повідомив про намір провести серію слухань з цього питання протягом найближчих місяців.

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