Навколо Чорнобильської АЕС удвічі знизився радіаційний фон

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Насування Арки вже вплинуло на поточну безпеку об'єкту «Укриття»

Після насування нового безпечного саркофага на 4-й енергоблок радіаційний фон навколо Чорнобильської АЕС знизився вдвічі.

Про це повідомив заступник директора технічного по об'єкту «Укриття» Сергій Кондратенко, передає прес-служба ЧАЕС.

«Хоч до завершення будівництва нового безпечного конфайнменту та запровадження систем в проектний режим залишається ще рік, насування Арки вже вплинуло на поточну безпеку об'єкту «Укриття». Після установки НБК у проектне положення, потужність дози навколо Арки знизилася більш ніж у два рази. Це свідчить про підвищення безпеки на майданчику», — сказав він.

За його словами арка дозволила виключити попадання атмосферних опадів всередину «Укриття», що раніше було основним фактором деградації будівельних конструкцій об'єкта, перенесення радіоактивних речовин як всередині об'єкта, так і за його межі.