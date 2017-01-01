  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Навколо Чорнобильської АЕС удвічі знизився радіаційний фон

    • Вчора, 23:35
    • Розсилка

    Насування Арки вже вплинуло на поточну безпеку об'єкту «Укриття»

    Після насування нового безпечного саркофага на 4-й енергоблок радіаційний фон навколо Чорнобильської АЕС знизився вдвічі.

    Про це повідомив заступник директора технічного по об'єкту «Укриття» Сергій Кондратенко, передає прес-служба ЧАЕС.

    «Хоч до завершення будівництва нового безпечного конфайнменту та запровадження систем в проектний режим залишається ще рік, насування Арки вже вплинуло на поточну безпеку об'єкту «Укриття». Після установки НБК у проектне положення, потужність дози навколо Арки знизилася більш ніж у два рази. Це свідчить про підвищення безпеки на майданчику», — сказав він.

    За його словами арка дозволила виключити попадання атмосферних опадів всередину «Укриття», що раніше було основним фактором деградації будівельних конструкцій об'єкта, перенесення радіоактивних речовин як всередині об'єкта, так і за його межі.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ