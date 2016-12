Найактивніший вулкан Мексики знов прокинувся

Вулкан знаходиться у 80 км від берега Тихого океану і є найбільш активним вулканом Мексики, вивергався більше ніж 40 разів з 1576 року

На заході Мексики прокинувся вулкан Коліма або так званий «Вогняний Вулкан».

Про це повідомляє Volcano Discovery з посиланням на консультативний центр з вулканічного попелу у Вашингтоні.

Вулкан іще активний. Перші виверження вулкану сталися в п'ятницю ввечері і в суботу вранці.

Вулкан розташований у західній частині Мексики, між штатами Коліма і Халіско, і є одним з найактивніших у країні. Останнє сильне виверження вулкану було зафіксовано 12 вересня 2015 року.

Santa's journey to Mexico just got a little smoky. The Colima Volcano in western Mexico has erupted twice in the past two days. pic.twitter.com/XhymnKY4n3