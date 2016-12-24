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    Найактивніший вулкан Мексики знов прокинувся

    • 26 Грудня, 16:09
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    Вулкан Коліма
    Вулкан Коліма

    Вулкан знаходиться у 80 км від берега Тихого океану і є найбільш активним вулканом Мексики, вивергався більше ніж 40 разів з 1576 року

    На заході Мексики прокинувся вулкан Коліма або так званий «Вогняний Вулкан».

    Про це повідомляє Volcano Discovery з посиланням на консультативний центр з вулканічного попелу у Вашингтоні.

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    Вулкан іще активний. Перші виверження вулкану сталися в п'ятницю ввечері і в суботу вранці.

    Вулкан розташований у західній частині Мексики, між штатами Коліма і Халіско, і є одним з найактивніших у країні. Останнє сильне виверження вулкану було зафіксовано 12 вересня 2015 року.

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