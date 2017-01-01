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    Найбільше вакансій у сільському та лісовому господарствах

    • Сьогодні, 12:18
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    Найбільший попит на робітників з обслуговування устаткування.
    Фото: Уніан (архів)
    Найбільший попит на робітників з обслуговування устаткування.

    Держстат відзвітував про потреби роботодавців

    Більшість вакансій в Україні на початок квітня налічується у сільському, лісовому та рибному господарстві - 22%. Про це йдеться у статистичній інформації, оприлюдненій Державною службою зайнятості, передає «Главком».

    Як зазначається, на 1 квітня кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зросла на половину та становила понад 73 тис. одиниць.

    За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується у сільському, лісовому та рибному господарстві (22%), на підприємствах 5 переробної та добувної промисловості (20%), торгівлі та ремонту автотранспорту (16%). За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування устаткування та машин (24%), а також на кваліфікованих робітників з інструментом (18%).

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