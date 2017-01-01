Найбільшими корупційними оборудками в країні є розграбування Міноборони та Збройних сил – Пашинський

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Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський

За словами Пашинського, майно розкрадалося протягом десятиліть, і нікого на сьогодні не притягнуто до відповідальності

Розграбування Міністерства оборони та Збройних сил України є найбільшими корупційними оборудками в незалежній Україні.

Про це заявив заступник керівника фракції «Народний фронт», голова профільного Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський під час засідання погоджувальної ради.

«Сьогодні корупціонери, які роками грабували державу, оголосили себе антикорупціонерами, і через своїх агентів впливу в парламенті продовжують блокувати будь-які розслідування своїх корупційних оборудок», – наголосив народний депутат.

«Я абсолютно переконаний, що одна з найбільших корупційних оборудок незалежної України – це розграбування Міністерства оборони та Збройних сил України», – заявив голова комітету. «Йдеться про мільярди й мільярди доларів, і питання не тільки в тій землі, яку вкрадено, не в тих військових містечках, які також вкрадено – питання в бойових літаках, гелікоптерах, танках, проданих за ціною металобрухту», – уточнив він.

За словами Пашинського, майно розкрадалося протягом десятиліть, і нікого на сьогодні не притягнуто до відповідальності. Він повідомив, що на минулому засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони було прийнято рішення створити робочу групу щодо внесення змін у законодавство, які дадуть можливість притягнути всіх винуватців до відповідальності за крадіжки та за те, що ЗСУ було практично знищено.

«Я інформую про це суспільство, керівництво парламенту і прошу всіх, хто зацікавиться, долучатися до нашої роботи. Також я публічно звертаюсь до керівника НАБУ пана Ситника – ми його офіційно запросили в середу на комітет для подальшої співпраці та початку роботи з повернення вкраденого майна з притягнення винних до відповідальності», – підсумував Сергій Пашинський.