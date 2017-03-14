Найбільший європейський лоукостер пустив перший рейс до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лоукостер Ryanair

Літак авіаперевізника Ryanair вилетів з Дубліна і приземлився в Жулянах

Boeing 737-700 авіакомпанії Ryanair 14 березня вперше в історії здійснив посадку в Україні - в аеропорту в Жулянах «Київ», повідомляє avianews.com.

Борт з реєстраційним номером EI-SEV, який використовується як літак бізнес-авіації, вилетів з Дубліна рейсом FR67 і приземлився в Києві о 19:19.

Уже 15 березня комерційний директор лоу-коста Ryanair Девід О'Брайан проведе дві прес-конференції про початок польотів з України. Перший захід відбудеться о 10:00 середи в Мінінфраструктури за участю міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Далі борт EI-SEV перевезе топ-менеджера Ryanair і міністра до Львова, де о 14:00 відбудеться урочиста зустріч літака і друга прес-конференція, до якої приєднається керівництво львівського аеропорту.

На даний момент досі невідомо, який київський аеропорт Ryanair вибере для початку польотів. Як повідомив avianews.com джерело в Жулянах, ірландський бюджетник досі не підписав необхідний договір на обслуговування, а сьогоднішній рейс з Дубліна приймається поки як одиничний.

Раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair може почати роботу в Україні вже з 15 березня 2017 року.

Нагадаємо, лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва.

Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ-Анкара.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян також заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.