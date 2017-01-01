Найбільшу кількість земельних ділянок для учасників АТО виділяють на Полтавщині

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Земля для учасників АТО

Дніпропетровська область повністю автоматизувала діяльність щодо отримання земельних ділянок

Учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки, але ситуація із виділенням земельних ділянок в регіонах України відрізняється. Усе залежить від вольового рішення місцевих органів влади. Найбільше виділяють земельних ділянок у Полтавській області. Про це розповіла Вікторія Дідач, експерт ГО «Юридична сотня», під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Згідно із законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники бойових дій, члени сімей загиблих та інваліди війни мають право на першочергове виділення земельних ділянок. Розміри і цільове призначення передбачене ст. 121 Земельного кодексу України. Але сам механізм реалізації цього права у різних областях реалізується по-різному.

«Найбільшу кількість ділянок в Україні відведено у Полтавській області. Дніпропетровська область повністю автоматизувала діяльність щодо отримання земельних ділянок. Так, особа, яка має право на першочергове отримання земельної ділянки, звертається до «єдиного вінка», після чого за рахунок обласного бюджету проводяться всі необхідні заходи, результатом яких є отримання заявником свідоцтва права власності на земельну ділянку. Це дуже зручно, адже людина не бігає по кабінетах», - зазначає Дідач.

За її словами, оскільки є проблема з нестачею земельних ділянок у межах міста Львів, була затверджена програма «Про захист інтересів учасників АТО». Цією програмою передбачена грошова компенсація для осіб, які ще не отримали земельних ділянок, у формі матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тисяч грн. «Така допомога надається учасникам російсько-української війни, які перебувають на черзі на отримання земельної ділянки і ще не отримували житла у місті Львів. Разом з тим, особа не позбавляється права отримати земельну ділянку у тому числі за межами міста», - говорить Дідач.

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