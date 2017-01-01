Найближчим часом у зоні АТО можливе загострення – Тимчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Тимчук

На Донбасі терористи посилили обстріли

Нині у бойовиків є сили якщо не для якихось наступальних дій, то принаймні для подальшої ескалації, оскільки російсько-окупаційні війська отримують відчутну підтримку від РФ. Про це свідчать перегрупування, яке проводять російські терористичні війська, а також посилення обстрілів, котрі найбільш яскраво прослідковуються на Світлодарській дузі – причому і з боку «ЛНР», і з боку «ДНР», розповів «Главкому» народний депутат лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

За його словами, зокрема, у трикутнику Веселогорівка – Калинове – Алмазна окупанти таємно підтягнули до першої лінії танкову роту. Техніку перекидали таємно, «в розкид», уночі.

«Триває також перекидання засобів матеріально-технічного постачання на Кадіївку (колишній Стаханов), Первомайськ та Сентянівку (кол. Фрунзе) через Михайлівську розв'язку. За день переміщується по 15–20 вантажівок, переважно з боєприпасами та пальним», – зазначив він.

Крім того, зазначив Тимчук, з Росії на Донбас продовжують періодично прибувати курсанти з військових навчальних закладів РФ для «практичних занять» з артилерією. «Заняття» проводяться інструкторами з-поміж кадрових військовослужбовців російських збройних сил», – уточнив він.