Найближчим часом відбудуться переговори між Порошенком, Меркель і Олландом

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Зустріч Петра Порошенка з Ангелою Меркель

Порошенко домовився з Меркель про проведення тристоронніх переговорів щодо активізації процесів у Мінському форматі

Президент України Петро Порошенко повідомив, що результатом його зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в рамках робочого візиту на Мальту стала домовленість про проведення тристоронніх переговорів між лідерами України, Німеччини та Франції найближчим часом. Ці перемовини покликані активізувати Мінський мирний процес. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Відбулися дуже ретельні переговори з канцлером Німеччини. Ми домовилися, що на початку наступного тижня відбудуться телефонні переговори в Трьохсторонньому форматі за участю канцлера Ангели Меркель, президента Франсуа Олланда, присвячені активізації процесів у Мінському форматі», - повідомив Порошенко.

Під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками участі в саміті Європейської народної партії, глава держави зазначив, що питання України є одним з найважливіших питань для Європи і свідченням цього є виступи багатьох лідерів. Зокрема, Меркель привернула увагу всієї партії до важливості України для Європи.

В ході роботи розширеного саміту Європейської народної партії, в якому взяли участь багато лідерів країни Європейського союзу, українська делегація на чолі з президентом України забезпечила представництво інтересів України на високому рівні.

Глава Української держави повідомив, що провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Порошенко наголосив, що під час зустрічей в рамках саміту ЄНП обговорювались три ключових для України питання: розгляд у Європарламенті питання про запровадження безвізового режиму для українців, завершення питання про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС та надання нашій країні макрофінансової допомоги. Він зауважив, що всі співрозмовники запевнили у тому, що ці питання будуть вирішені найближчим часом.