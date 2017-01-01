Найближчими днями в Україні збережеться тепло

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Завтра у Києві температура повітря підніметься до +5

Погоду в Україні у понеділок, 20 лютого, визначатиме область підвищеного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

Істотних опадів не очікується, лише вночі на півдні Одещини, а вдень на всьому півдні країни очікуються опади, переважно дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в західних і центральних областях місцями 5-8° морозу; вдень 2-7° тепла.

У Києві - без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

У вівторок, 21 лютого, в західних, а вдень також у північних і центральних областях очікується дощ і мокрий сніг, вдень у Карпатах сильні опади, на решті територій - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, в західних, вдень і в північних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 1-6° тепла.

У Києві 21 лютого вночі - без істотних опадів, вдень очікується дощ і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.