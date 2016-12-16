Найближчими тижнями МВФ може розглянути питання траншу Україні

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Пропозиція завершити черговий перегляд програми EFF може бути представлена раді директорів МВФ найближчими тижнями

Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями може рекомендувати раді директорів Фонду здійснити третій перегляд програми EFF. Про це повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс у четвер під час традиційного прес-брифінгу у Вашингтоні.

«У мене її поки що немає (точної дати засідання ради директорів. - Ред.), але ми очікуємо, що це буде скоро, найближчими тижнями. Якщо припустити, що решту питань (виконані владою України вимоги. - Ред.) незабаром буде вирішено, то пропозиція завершити черговий перегляд програми може бути представлена раді директорів МВФ найближчими тижнями», - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує, що розмір 4-го траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою EFF, що Україна може одержати вже в лютому, становитиме 1 млрд доларів.

Джерело: Інтерфакс-Україна