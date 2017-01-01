Найєм хоче, щоб йому, як депутату, компенсували оренду квартири



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Мустафа Найєм і Андрій Парубій

Наявну ситуацію у цьому питанні він вважає «маразматичною»

Народний депутат від фракції БПП Мустафа Найєм виступає за надання парламентаріям компенсацій витрат на оренду квартири незалежно від того, чи прописані вони у Києві. За його словами, такі компенсації не мають надаватися лише тим депутатам, які мають власну нерухомість. Про це він розказав в інтерв’ю «Главкому».

«У нас просто маразматична ситуація. Депутат, який приїжджає з іншого регіону в Київ, має право на квартиру, на компенсацію оренди. Я питаю в Гройсмана і Парубія: а я схожий на хлопця, який жив би з батьками? Я теж десь квартиру орендую, але не маю права на компенсацію, бо прописаний у Києві. Це мені здається не дуже справедливим. З іншого боку, замість того, щоб вдаватися до маніпуляцій, виписувати батьків, прописуватись в Ужгороді чи Вишгороді, щоб отримати компенсацію, я кажу прямо: гроші на оренду важко знайти, будь ласка, компенсуйте. Давайте змінимо законодавство. Якщо у людини є своя нерухомість – не треба їй компенсувати, якщо живе у готелі – компенсуємо готель. Якщо з батьками – компенсуймо якісь речі, щоб вона могла жити інакше», - вважає парламентар.

Раніше Найєм заявив, що на виборах до парламенту у 2014 році сам запропонував себе у список партії БПП.

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь».