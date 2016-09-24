Найєм хоче, щоб йому як депутату компенсували оренду квартири

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Депутат Мустафа Найєм та спікер Верховної Ради Андрій Парубій Фото: Главком

Нардеп пропонує змінити законодавство щодо компенсації за житло нардепів

Народний депутат Мустафа Найєм в інтерв’ю «Главкому» заявив, що вважає несправедливим той факт, що він, маючи прописку у Києві та винаймаючи житло, не може за отримати так звану депутатську компенсацію за оренду.

«Депутат, який приїжджає з іншого регіону в Київ, має право на квартиру, на компенсацію оренди. Я питаю в Гройсмана і Парубія: а я схожий на хлопця, який жив би з батьками? Я теж десь квартиру орендую, але не маю права на компенсацію, бо прописаний у Києві. Це мені здається не дуже справедливим», - заявив Найєм.

«З іншого боку, замість того, щоб вдаватися до маніпуляцій, виписувати батьків, прописуватись в Ужгороді чи Вишгороді, щоб отримати компенсацію, я кажу прямо: гроші на оренду важко знайти, будь ласка, компенсуйте. Давайте змінимо законодавство. Якщо у людини є своя нерухомість – не треба їй компенсувати, якщо живе у готелі – компенсуємо готель. Якщо з батьками – компенсуймо якісь речі, щоб вона могла жити інакше», - додав нардеп.

Він також зазначив, що вважає себе повністю вільним від питань, що стосуються політичної приналежності.

«Перебуваючи у цій політичній силі, я не порушив жодного закону, своїх принципів. Те, що я втратив репутаційно у цій команді, – це мої особисті рахунки, відповідальність перед собою», - резюмував Найєм.

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»