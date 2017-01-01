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    Найєм: На Банковій психологічно відчувають себе в облозі

    • Сьогодні, 19:40
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    <div class="copy">Народний депутат&nbsp;Мустафа Найєм в кулуарах Верховної Ради</div>
    Фото: Олександр Сенько, Facebook
    Народний депутат Мустафа Найєм в кулуарах Верховної Ради

    Найєм вважає, що у Порошенка та його оточення є можливість врятувати ситуацію

    «Темники» Банкової написані з позиції того, хто захищається. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав народний депутат Мустафа Найєм.

    «Якщо подивитися ці темники, то вони написані з позиції того, хто захищається. На Банковій психологічно відчувають себе в облозі, бо їм самим нема чого запропонувати. Чому у цих темниках нема нічого про нову економічну політику Порошенка? Чому там нічого не було про блокаду з конкретними цифрами? І це є їхнє ставлення до світу і людей: ми тут в оточенні, тримаємо позиції, а вони всі мудаки, тож підіть поясніть тим мудакам, що ті, хто проти нас воює, – ще більші мудаки», - зазначив нардеп.

    Він підкреслив, що це не аналітичні матеріали, а «спрямування війни на конкретну групу людей». «Вони висвітлюють тактичні, а не стратегічні речі», - сказав Найєм.

    На його думку у Порошенка та його оточення є можливість врятувати ситуацію. «Коли їм треба, вони можуть переконувати в тому, що їм потрібно. Тож виходьте і переконуйте! Однак простіше переконувати людей, на яких є компромат, яким ти платиш гроші, за якими є конкретні схеми. Важче переконувати людей, які тебе не розуміють», - сказав Найєм.

    Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»

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