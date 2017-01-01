Найєм не хоче, щоб «Демальянс» став посіпакою Саакашвілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Олег Федонюк, Facebook Нардеп Мустафа Найєм

Найєм зізнався, що «Демальянсу» дуже важко фінансово

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм не виключає об’єднання проекту Михайла Саакашвілі «Рух нових сил» з «Демальянсом» та іншими політичними силами. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Зараз до об’єднавчого процесу доєдналася «Самопоміч» і «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

«Я на тих зустрічах не був. Зрозуміло, що можливість такого об’єднання є. Політичні сили, що перебувають при владі, не хочуть змінювати політичну систему, закон про вибори. Це означає, що всі інші мають об'єднуватись проти них. Це не питання Саакашвілі, Садового, Лещенка чи мене», - сказав Найєм.

Але, на його думку, будь-яке об'єднання має сенс тоді, коли воно є рівноправним – «не обов'язково за ресурсами чи рейтингами, а за розумінням процесів».

«Саме тому я не відчуваю в собі зараз сил об’єднуватись із цими людьми. Або у нас є наша сильна команда, яка може щось принести в це об'єднання, або ми стаємо посіпаками. Хоча голова «Демальянсу» Василь Гацько вважає, що об’єднуватись можна», - зазначив Найєм.

«Самопоміч», мабуть, із цих партій найбільш системна, у неї є шлях, історія. Михайло Саакашвілі додає їм ваги власною постаттю, пан Гриценко має на цей момент досить високий рейтинг, команда «Демальянсу» – найбільш молода та динамічна. У кризовий момент треба буде об'єднати зусилля і кожен має взятися за те, що зможе зробити. Але якщо говорити про ідеальний світ, вважаю, що нам треба бути більш рівноправним партнером», - додав він.

Найєм зізнався, що «Демальянсу» дуже важко фінансово. Але при цьому він зазначив: «Насправді не все зводиться до фінансів. Це – кров, але, крім неї, є кістки, нерви тощо. Організаційний ресурс – найважливіший».

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»