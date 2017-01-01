Найєм не підтримує ідею розпуску НАЗК

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Нардеп Мустафа Найєм Фото: Главком

Нардеп заявив, що Гройсман і Петренко хочуть забрати функції НАЗК і передати їх або в Мін’юст, або зробити якийсь інший орган

Народний депутат Мустафа Найєм в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не підтримує ідею міністра юстиції Павла Петренка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що Національне агентство із запобігання корупції після всіх скандалів із запуском електронного декларування має бути розпущено.

«Я не підтримую жодних таких ідей, якщо не бачу, що ми отримаємо натомість. Про те, що НАЗК неефективна, ми говорили раніше, а Петренку і Гройсману потрібно було півроку, щоб це зрозуміти. Такого інструментарію, який дали НАЗК, щоб себе політично легітимізувати і заручитися підтримкою суспільства, не було в жодного відомства», - вважає Найєм.

Нардеп додав, що пані Наталія Корчак, яка очолює агентство, мала б вийти і сказати про те, що НАЗК не зможе перевірити всі 400 тисяч декларацій, але обіцяє за місяць оприлюднити результати перевірки стількох, скількох буде можливо. «Або дайте більший бюджет для фінансування. Якби вони так зробили, ми б усі їх підтримали», - заявив нардеп..

«Друге питання – чи може цей орган бути колективним? Я б схилявся до того, що має бути один керівник, який відповідав би за те, що конкретно зробив. А що стосується ідеї Гройсмана і Петренка, боюсь, це намагання взагалі вбити цю історію. Вони хочуть забрати функції НАЗК і передати або в Мін’юст, або зробити якийсь інший орган», - пояснив Найєм.

Депутат зазначив, що навіть обговорювалося таке, щоб передати ці функції в НАБУ.

«Але чому просто не переобрати склад НАЗК і не запропонувати іншу конструкцію? Зараз незрозуміло, чи треба звільнити керівництво, чи, може, ми все ж примусимо працювати цих людей? І друге: а ми не хочемо спитати їх, що вони зробили за цей час? У них були всі повноваження, їхні офіційні зарплати – найбільші в країні. У них вистачало часу на 500 гривень Марушевської, але не вистачило на мільйон Ляшка. Ви нас за дурнів тримаєте чи себе? Я не проти, щоб цей орган перетворили, але зараз, здається, відбувається маніпуляція», - заявив Найєм.

Як відомо, сьогодні Корчак зізналася, що готова піти з посади голови НАЗК.

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»