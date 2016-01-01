Найєм не зможе брати участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мустафа Найєм

У відборі можуть взяти участь претенденти, які мають повну юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 7 років і 5 років управлінського стажу

Конкурсна комісія виключає можливість призначення депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (фракція «Блок Петра Порошенко») на посаду голови Національної поліції. Про це «Українським новинам» повідомив член комісії Євген Захаров.

Він зазначив, що комісія поки що провела одне засідання і то не у повному складі. Наступне засідання призначено на 18 січня 2017 року.

Прийом документів від претендентів на посаду глави Нацполіції здійснюватиметься до 8 січня 2017 року.

Захаров наголосив, що згідно з вимогами конкурсу, у відборі можуть узяти участь претенденти, які мають повну юридичну освіту (спеціалісти або магістри, але не бакалаври), стаж роботи в галузі права не менше 7 років після отримання диплома і 5 років управлінського стажу.

Член комісії зауважив, що вимоги досить жорсткі і не всі кандидати, які публічно заявили про участь у конкурсі, зокрема депутат Найєм, їм відповідають.

«Він не працював юристом, він весь час працював журналістом. Я був здивований, що він буде подавати документи (на конкурс). Це фактично напрошуватися на те, що його документи взагалі не будуть розглядатися. Йому відразу ж відмовлять. Ну навіщо так робити, я не розумію. Для піару, для скандалу?» – сказав Захаров.

Водночас він прогнозує велику кількість учасників конкурсу на посаду голови Нацполіції.

Як відомо, 15 грудня Міністерство внутрішніх справ оголосило конкурс на посаду голови Національної поліції.

Згодом депутат Найєм заявив, що має намір взяти участь у цьому конкурсі.