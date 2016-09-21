Найєм побачив, як «боягуз Пашинський» використовує Чорновол

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Народний депутат Мустафа Найєм

Найєм заявив, що не має негативних емоцій до Чорновол

Народний депутат Мустафа Найєм вважає, що голова оборонного комітету у Верховній Раді Сергій Пашинський використовує соратницю Тетяну Чорновол щодо поправок до закону «Про запобігання корупції».

Про це Найєм заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Це моя колега, і я з повагою ставлюся до того, що вона робила в громадянському суспільстві, на фронті. Я не погоджуюсь з її діями і сліпою лояльністю до конкретної групи. Я розумію, що є команда, але не можна бути настільки сліпо лояльною. Я до неї не маю негативних емоцій, а маю до тих, хто її використовує», - заявив Найєм.

Нардеп вважає, що голова оборонного комітету Сергій Пашинський використовує Чорновол.

«Він використовує її. Якщо Пашинський такий крутий, то нехай сам подасть поправки, навіщо прикриватися Чорновол, а ще й президентом? Просто напиши: треба посадити тих і тих, і нехай парламент проголосує. Голова оборонного комітету, який має захищати країну, боїться внести поправку, яку вважає потрібною для країни. Він вважає, що це політична мудрість, а я – що тупість. Більше того, підстава, боягузтво», - зазначив Найєм.

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»