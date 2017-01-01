Найєм розповів, чому нардепи провалили голосування щодо санкцій проти Януковича і Ко

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Мустафа Найєм

Нардеп звернув увагу: серед осіб, на які пропонувалося накласти санкції, не було Рината Ахметова

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм розказав, чому, на його думку, у парламенті не знайшлося достатньої кількості голосів для прийняття проекту постанови про звернення до Ради нацбезпеки та оборони про введення персональних санкцій щодо низки осіб за «створення загроз національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України і сприяння терористичній діяльності».

«Група «Удар» бойкотувала голосування практично в повному складі. Причина очевидна – у списку санкцій є прізвище Дмитра Фірташа», – написав нардеп у себе на сторінці у Facebook.

«Друга «незручність» трапилася, коли за документ не проголосувала половина (!) БПП і чверть (!) «Народного фронту», – зазначив Найєм.

Нардеп також звернув увагу на «дивовижний абcурд», який закрався в сам список санкцій. «За дивним збігом обставин у списку не виявилося прізвища головного спонсора Партії регіонів і особисто Віктора Януковича – Рината Ахметова. Для тих, хто забув, Ринат Ахметов відкрито і публічно фінансував шість (!) парламентських кампаній регіоналів, був головною опорою Віктора Януковича з 2004 року, коли почався ідеологічні поділ країни на три «сорти», і особисто забезпечував фінансами і медійною підтримкою всі дії режиму Януковича аж до останніх днів його перебування на території України. Так ось, цю людину автори постанови в документ чомусь не включили», – наголосив він.