Наймолодшим мільйонером Києва виявився однорічний малюк

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Юний киянин отримав 1 млн гривень у спадщину

Найстаршому столичному мільйонеру вже виповнилося 99 років

Майже дві тисячі киян задекларували доходи у понад 1 мільйон гривень. Найстаршому мільйонеру 99 років, наймолодшому – всього один рік.

Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби Києва.

«Що стосується столичних мільйонерів, майже 2 тис осіб, які отримали дохід в понад 1 мільйон гривень, подали декларації про доходи. У своїх деклараціях вони задекларували 12,7 мільярдів гривень, з яких до сплати в бюджет узгоджено майже 0,5 мільярда гривень ПДФО та понад 48 мільйонів гривень військового збору», – заявила начальник Головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко.

За даними фіскальної служби Києва, найстаршим декларантом цьогорічної кампанії виявився 99-річний мешканець Шевченківського району столиці, який задекларував понад 58 мільйонів гривень від продажу нерухомості.

«Батьки наймолодшого мільйонера – однорічного мешканця Оболоні відобразили у декларації отримання малюком спадщини на суму 1 мільйон гривень», - йдеться в повідомленні.

Найбільша сума задекларованого доходу зафіксована у Шевченківському районі Києва – 330,7 мільйона гривень.

Відзначається, що від початку 2017 року кияни подали понад 18 тисяч декларацій про майновий стан та доходи із загальною сумою задекларованого доходу в 15 мільярдів 117 мільйонів гривень.

Попередньо, за поданими деклараціями узгоджено до сплати в бюджет понад 604,5 мільйонів гривень ПДФО та більш ніж 64 мільйони гривень військового збору.

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