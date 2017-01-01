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    Назарбаєв вирішив за два роки перевести Казахстан на латиницю

    • Сьогодні, 20:57
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    <span>Нурсултан Назарбаєв</span>
    Нурсултан Назарбаєв

    Назарбаєв уточнив, що спочатку разом з латиницею використовуватиметься і кирилиця

    Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив графік переведення алфавіту на латиницю - у 2017-2018 рр. будуть підготовлені нові стандарти і підручники.

    Про це сказано в авторській статті Назарбаєва в газеті «Єгемен Казахстан» (Незалежний Казахстан). 

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    «До кінця 2017 року після консультацій з ученими і представниками громадськості має бути розроблено єдиний стандарт нового казахського алфавіту і графіки на латиниці. З 2018 року потрібно готувати фахівців для навчання нового алфавіту і випускати підручники для середньої школи. У найближчі два роки потрібно провести організаційні та методичні роботи», - підкреслив глава держави.

    При цьому Назарбаєв уточнив, що спочатку разом з латиницею використовуватиметься і кирилиця. Президент пояснив - глибока логіка переходу на латиницю в тому, що в XXI столітті це «сучасне технологічне середовище, комунікації». А процес переходу полегшиться тим, що «школярі вивчили англійську мову, вже звикли до латинських букв, тому жодних проблем для молодого покоління не буде».

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