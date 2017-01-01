НАЗК хоче забрати у партії «Укроп» 500 тис гривень, - нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат України Віталій Купрій

За минулий рік партія «Укроп» задекларувала десятки мільйонів гривень офіційних витрат

НАЗК не сподобалися певні надходження до бюджету партії «Укроп» і воно намагається просто забрати ці гроші.

Про це розповів народний депутат України Віталій Купрій.

«За минулий рік партія «Укроп» задекларувала десятки мільйонів гривень офіційних витрат. Однак НАЗК не сподобалися певні надходження на суму близько 500 тисяч гривень і вони зараз хочуть просто забрати ці гроші. Це є абсурдна ситуація, адже ці кошти не є державними, а надійшли від людей з бізнесу, які просто хотіли підтримати партію під час ведення виборчої кампанії», – коментує Купрій.

Нардеп пояснює, що Національне агентство із запобігання корупції не прийняло вчасно формуляр, щоб банки могли приймати кошти для партій. Відтак гроші просто пройшли через касу партії. Подібне зауваження зробили також партії «Самопоміч» та «Батьківщина».

«Я не вважаю, що це достойне зауваження від НАЗК. Агентство просто хоче забрати півмільйона гривень у партії. Натомість БПП використали мільйони бюджетних коштів, тобто коштів платників податків, проте до них не було жодних претензій», – зауважив нардеп.

Джерело: zik.ua