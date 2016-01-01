НАЗК направило до суду 6 адмінпротоколів щодо невчасного подання е-декларацій

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СпівробітникиНАЗК виявили випадки невчасного подання декларацій особами за 2015 рік без поважних причин

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 6 адміністративних протоколів про неподання та несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 6 адміністративних протоколів про неподання та несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Таке рішення ухвалено на черговому засіданні.

Згідно з протоколами, уповноважені особи НАЗК виявили випадки невчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин.

Документи складено відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК.

Нагадаємо, що перший етап е-декларування для осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище тривав протягом 60 днів, а саме з 1 вересня до 30 жовтня 2016 року включно.