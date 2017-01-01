НАЗК направило до суду протоколи на двох чиновників

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За даними агентства, норми закону порушили працівники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомляє про направлення до суду двох адміністративних протоколів про несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства.

«Згідно з протоколами, уповноважені особи НАЗК встановили випадки несвоєчасного подання декларацій працівниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин», – пояснюють у НАЗК.

Зазначається також, що протоколи складено за результатами першого етапу е-декларування для осіб, котрі займають відповідальне та особливо відповідальне становище, який закінчився 30 жовтня 2016 року.

Як повідомлялося раніше, НАБУ відкрило вже 34 справи за даними е-декларацій.

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