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    НАЗК направило до суду протоколи на двох чиновників

    • Сьогодні, 15:52
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    За даними агентства, норми закону порушили працівники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомляє про направлення до суду двох адміністративних протоколів про несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

    Як повідомляє прес-служба НАЗК, відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства.

    «Згідно з протоколами, уповноважені особи НАЗК встановили випадки несвоєчасного подання декларацій працівниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин», – пояснюють у НАЗК.

    Зазначається також, що протоколи складено за результатами першого етапу е-декларування для осіб, котрі займають відповідальне та особливо відповідальне становище, який закінчився 30 жовтня 2016 року.

    Як повідомлялося раніше, НАБУ відкрило вже 34 справи за даними е-декларацій.

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