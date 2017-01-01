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    НАЗК отримало державну охорону

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    <span lang="UK">Нацагентство з питань запобігання корупції</span>
    Нацагентство з питань запобігання корупції

    Кабмін додав будівлю НАЗК у Києві в перелік органів влади, які має охороняти Нацгвардія

    Кабінет міністрів вніс будівлю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до переліку органів державної влади, що підлягають безкоштовній охороні Нацгвардією.

    Про це йдеться в постанові уряду №155 від 16 березня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Для забезпечення пропускного та внутрішнього режиму приміщення НАЗК за адресою м.Київ, бульвар Дружби Народів, 28 включені урядом до переліку органів державної влади, які підлягають охороні Нацгвардією», - йдеться в повідомленні, що додається до постанови.

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    Крім того, зазначається, що таке рішення обумовлене й тим, що в даних приміщеннях створена система технічного захисту інформації, планується створення комплексної системи захисту інформації в режимно-секретному підрозділі і встановлення урядового зв'язку в кабінетах керівництва, що вимагає належної охорони.

    Нагадаємо, 10 березня Національне агентство з запобігання корупції повідомило про дооснащення апаратної бази Реєстру електронних декларацій у відповідності з технічними вимогами адміністратора системи «Українські спеціальні системи».

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