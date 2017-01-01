НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана та урядовців
- Сьогодні, 15:48
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Початок проведення перевірки декларацій топ-чиновників за 2016 рік не зупинить перевірку декларацій, поданих за 2015 рік
Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні ухвалило рішення про початок перевірки декларацій президента України, прем'єр-міністра України та членів уряду. За таке рішення члени НАЗК проголосували одноголосно.
«Прийняття рішення про проведення перевірки декларацій, поданих за 2016 рік президентом, прем'єр-міністром та членами уряду, ніяк не пов'язуватиметься з проведенням перевірки і результатами декларацій за 2015 рік», - зазначила Корчак.
У НАЗК зазначили, що на сьогоднішній день мають всі підстави провести перевірку декларацій за 2016, оскільки документи подали вже члени уряду, президент України.
При цьому початок проведення перевірки декларацій топ-чиновників за 2016 рік не зупинить перевірку декларацій, поданих за 2015 рік.
31 березня 2017 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування було зареєстровано 1 млн 31 тис. 534 електронних декларацій.
Джерело: УНН