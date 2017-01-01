НАЗК перевірить поїздку Насірова на інавгурацію Трампа

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Роман Насіров в США

Раніше Насіров отримав догану за систематичне порушення доручень міністра фінансів і неузгоджену відсутність на робочому місці

НАЗК отримало запит від міністра фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.

Про це в четвер повідомила голова НАЗК Наталя Корчак на своїй сторінці у Facebook.

«Чимало було розмов про неостанніх людей в державі, які персонально взяли участь в інавгурації нового американського президента. Зокрема, піднімались питання яким коштом були здійснені подорожі, про походження коштів на поїздку та про необхідність перевірки подорожей окремих осіб на відповідність до антикорупційного законодавства», - зазначила вона.

За словами Корчак, перший випадок (від розмови - до конкретних дій) в цій ситуації НАЗК вже має.

«6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що проситиме антикорупційні органи перевірити поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію Трампа. Національне агентство отримало лист з проханням перевірити участь очільника ДФС у заходах, пов’язаних із інавгурацією президента США у січні цього року. З посиланням на відкриту інформацію Президентського інавгураційного комітету США, у листі зазначається, що подорож до Вашингтона і участь у церемонії виголошення клятви могли коштувати одній особі від 25 тис. до 1 млн доларів», - зазначила вона.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк розкритикував очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова за відвідання інавгурації президента США Дональда Трампа та заявив, що попросить НАЗК та НАБУ перевірити цей нібито безкоштовний захід.

Сам Насіров стверджує, що був на інавгурації Трампа, оскільки в цей час перебував у відпустці в США і не міг пропустити таку подію.