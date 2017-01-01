НАЗК позиватиметься до суду на системних адміністраторів реєстру е-декларацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корчак вважає, що в рамках судового розгляду можливо буде дізнатися, чи було з боку ДП «УСС» вжито всіх засобів для забезпечення роботи системи е-декларування

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що НАЗК має намір 3-4 квітня подати до суду на державне підприємство «Українські спеціальні системи» за неякісне виконання обов'язків системного адміністратора системи електронних декларацій. Про це вона сказала журналістам перед засіданням Кабінету міністрів у понеділок у Києві.

«Ми будемо подавати в суд на системного адміністратора в частині застосування до нього штрафних санкцій, пов'язаних зі збоями в функціонуванні системи електронного декларування, а в суді ми у всьому розберемося», – заявила Корчак.

Глава НАЗК вважає, що в рамках судового розгляду можливо буде дізнатися, чи було з боку ДП «УСС» вжито всіх засобів для забезпечення роботи системи е-декларування. Вона уточнила, що планує подати позов орієнтовно 3-4 квітня.

Як повідомлялося, Єдиний державний реєстр електронних декларацій днями припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман порадив керівництву НАЗК піти у відставку, а також звинуватив його у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що у відставку не збирається.

Нагадаємо, голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак задекларувала 1 млн 382 тис. 639 гривень доходів за 2016 рік.