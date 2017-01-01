НАЗК проводить близько 100 повних перевірок е-декларацій чиновників

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Реєстр декларацій НАЗК

Паралельно Нацагенство з питань запобігання корупції перевіряє три тисячі спецдекларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводить близько 100 повних перевірок електронних декларацій чиновників та три тисячі спеціальних. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

«Повна перевірка буде продовжуватися по інформації щодо усіх доходів, рухомого і нерухомого майна... По перевірках, які відбуваються сьогодні: їх близько ста повних, і 3 тис спеціальних. Результати будуть оголошені після цих перевірок», - зазначив він.

При цьому Радецький додав, що автоматична перевірка електронних декларацій чиновників не відбулася.

«Четверті-п’яті блоки не були розроблені», - пояснив він.

Наразі за словами Радецького, НАЗК передало більше 10 матеріалів до НАБУ для відкриття кримінальних проваджень за несвоєчасне подання декларацій.

Він нагадав, що чиновників, які не встигли подати свої декларації до 1 квітня через збої системи штрафувати не будуть.

Нагадаємо, що Національне агентство у 2017 році направило до суду 12 справ щодо адміністративних правопорушень, виявлених у деклараціях.

Також у судах перебуває 66 справ щодо порушень порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії та триває 373 перевірки щодо наявності конфлікту інтересів та порушень вимог законодавства про запобігання корупції.

Декілька днів тому у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили про початок повної перевірки декларацій ще 18 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.