НАЗК проводить повну перевірку декларацій 91 чиновника

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Перевірка декларацій

Всього агентство зобов'язане перевірити декларації 100 тис. суб'єктів декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 91 декларації. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

«На сьогоднішній день проводиться 91 повна перевірка», - сказав він.

За словами Радецького, всього агентство зобов'язане перевірити декларації 100 тис. суб'єктів декларування, які подали декларації на першому етапі.

Він зазначив, що НАЗК визначило пріоритетність перевірки декларацій, оскільки фізично агентство не здатне одночасно перевіряти всі декларації.

Нагадаємо, 24 квітня НАЗК на засіданні ухвалило рішення про початок перевірки декларацій президента України, прем'єр-міністра України та членів уряду

31 березня 2017 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування було зареєстровано 1 млн 31 тис. 534 електронних декларацій..

Джерело: Українські новини