НАЗК визнало збої в реєстрі поважною причиною несвоєчасного подання декларації

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Єдиний державний реєстр декларацій

Період неналежного функціонування реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) схвалило рішення про визначення поважної причини несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Згідно з документом, НАЗК визнає поважною причиною несвоєчасного подання декларації неналежне функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Період неналежного функціонування реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи, тобто державного підприємства «Українські спеціальні системи».

«Отже, при здійсненні контролю щодо своєчасності подання декларацій та/або вирішенні питання щодо необхідності складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи НАЗК врахують факт неналежного функціонування реєстру», – зазначають у НАЗК.

Як відомо, Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор ДП «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.

Корчак закликала Верховну Раду організувати міжнародний аудит діяльності НАЗК.