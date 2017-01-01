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    НАЗК знайшло порушення щодо фінансування у звітах двох партій

    • Сьогодні, 16:25
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    Фінансування партій фізособами
    Фінансування партій фізособами

    Виявлено порушення щодо фінансування партії фізичними особами у звітах партій «Самопоміч» та «ВО «Батьківщина»

    Національне агентство з питань запобігання корупції були затвердило висновки відповідно до проведеного аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за четвертий квартал 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    Національне агентство виявило порушення щодо фінансування партії фізичними особами у звітах партій «Самопоміч» та «ВО «Батьківщина».

    «Висновки, підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п'яти днів з дня прийняття рішення», - йдеться в повідомленні.

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