НАЗК знайшло порушення щодо фінансування у звітах двох партій

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Фінансування партій фізособами

Виявлено порушення щодо фінансування партії фізичними особами у звітах партій «Самопоміч» та «ВО «Батьківщина»

Національне агентство з питань запобігання корупції були затвердило висновки відповідно до проведеного аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за четвертий квартал 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Національне агентство виявило порушення щодо фінансування партії фізичними особами у звітах партій «Самопоміч» та «ВО «Батьківщина».

«Висновки, підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п'яти днів з дня прийняття рішення», - йдеться в повідомленні.