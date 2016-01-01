Названа ймовірна причина смерті Джорджа Майкла

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Джордж Майкл

Музиканта знайшли, коли той «мирно лежав у ліжку»

Причиною смерті британського співака Джорджа Майкла могла стати серцева недостатність.

Менеджер співака Майкл Ліппман розповів, що дізнався про смерть артиста вранці 25 грудня, повідомляє Billboard.

Йому повідомили, що музиканта знайшли, коли той «мирно лежав у ліжку».

За словами менеджера, насильницька смерть співака відкидається. При цьому він додав, що версія про серцеву недостатність «стала для нього несподіванкою».

Нагадаємо, британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя. У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя та смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше того ж року музикант оголосив про повне одужання.

Джерело: УНІАН