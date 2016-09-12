Назване ім’я наступника Ходорковського у «Відкритій Росії»

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Фото: Відкрита Росія

Новим очільником організації став Олександр Соловйов.

Новим головою руху «Відкрита Росія» обрано Олександра Соловйова. Про це в ніч на неділю, 16 квітня, повідомляє прес-служба організації. Вибори відбулися в рамках конференції «Відкрита Росія», що проходить в Талліні. Крім голови, було також обрано Раду руху, куди увійшли 11 людей, включаючи Володимира Кару-Мурзу-молодшого, Марію Баронову тощо, повідомляє Deutsche Welle.

Учасники конференції також узгодили формат і загальні принципи всеросійської акції «Набрид», присвяченій Володимиру Путіну, а також проголосували за запропоновану Михайлом Ходорковським підтримку Олексія Навального на президентських виборах і Дмитра Гудкова на виборах мера Москви.

Олександр Соловйов був координатором проекту «Відкрите право». До приходу у «Відкриту Росію» був помічником Дмитра Гудкова, депутата Державної думи VI скликання. До руху Соловйов приєднався під час Установчої конференції в Гельсінкі у листопаді 2016 року.

Напередодні, 15 квітня, засновник і голова «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський оголосив про те, що залишає свою посаду голови руху, яку він посідав півроку. При цьому він повідомив, що не відходить від справ організації.