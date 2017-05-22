Названо імена ще двох російських військових, убитих у Сирії

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Війна в Сирії

Військове відомство РФ офіційно про загибель Константинова і Складана не повідомляло

На початку травня в Сирії вбили двох російських військових радників – капітана Євгена Константинова і майора Олександра Складана.

Про це повідомляє РБК із посиланням на організацію ветеранів «Бойове братство».

Згідно з наданою версією, у бою 3 травня капітан Євген Константинов намагався врятувати з-під вогню начальника розвідки майора Олександра Складана. При цьому сирійська армія, яка відступила, нібито залишила російських військових наодинці з противником.

«Бойовому братству» про загибель Константинова стало відомо з документів міністерства оборони Росії. Проте військове відомство РФ офіційно про загибель Константинова і Складана не повідомляло.

За офіційними даними міноборони РФ, з початку військової операції в Сирії у вересні 2015 року там загинуло більш як 30 російських військовослужбовців. Згідно з даними, зібраними Reuters, офіційна статистика занижена щонайменше в чотири рази. У російському оборонному відомстві спростовують цю інформацію.