Названо імена восьми нардепів, які прогуляли всі засідання Ради в березні

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Фото: Комітет виборців України

У березні відбулося 12 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було прийнято майже півсотні різних законодавчих актів

За даними письмової та електронної реєстрації, вісім народних депутатів пропустили всі пленарні засідання Верховної Ради у березні.

Про це свідчить моніторинг, який проводить Комітет виборців України.

Серед нардепів-прогульників – Семен Семенченко і Тарас Пастух («Самопоміч»), Євген Бакулін (Опозиційний блок), В'ячеслав Богуслаєв («Воля народу»), а також позафракційні Євген Мураєв та Дмитро Ярош.

Не ходили на засідання парламенту й Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

У КВУ зазначають, що березень виявився насиченим місяцем у роботі ВР. За цей час відбулося 12 пленарних засідань, на яких було прийнято майже півсотні різних законодавчих актів.

«Серед іншого парламент прийняв закон, який розблоковує вибори у об’єднаних громадах з різних районів. Попри це на робочому місці, як правило, перебував лише 331 народний депутат із 423, а восьмеро депутатів узагалі пропустили всі засідання Ради. Це не сприяє довірі виборців ані до таких осіб, ані до парламенту в цілому», – наголошує голова КВУ Олексій Кошель.