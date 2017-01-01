Названо імена трьох знайдених моряків із затонулого в Чорному морі судна

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Пошуково-рятувальна операція в районі аварії суховантажу «Герої Арсеналу»

Серед них один росіянин і двоє українців

Встановлено особистості трьох знайдених моряків із затонулого в акваторії Чорного моря суховантажу «Герої Арсеналу». Про це ТАСС повідомили в екстрених службах.

«Трьох загиблих, чиї тіла було напередодні знайдено в районі катастрофи, попередньо, впізнано. Це росіянин Андрій Ведерников – старший помічник капітана і двоє громадян України – матрос Микола Ганчевський і моторист Гончаренко», – сказав представник екстрених служб.

Наразі все ще залишається невідомою доля восьми членів екіпажу.

Нагадаємо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі 19 квітня.

На борту перебувало 12 осіб, з яких дев'ять українців. МЗС України підтвердило інформацію про дев'ятьох громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

Наразі, за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу «Герої Арсеналу».