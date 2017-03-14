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    Названо ім’я претендента на місце Чуркіна в ООН

    • Сьогодні, 09:19
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    Олександр Грушко
    Олександр Грушко

    Олександр Грушко є основним кандидатом на посаду постпреда Росії при ООН

    Постпред Росії при НАТО Олександр Грушко є основним кандидатом на пост постійного представника Росії при ООН. Про це повідомили РИА Новости кілька джерел в Держдумі.

    «Кандидатура Грушка розглядається в числі основних на цю посаду», - сказав співрозмовник агентства.

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    Друге джерело в парламенті також підтвердило цю інформацію.

    Крім того, два інших джерела також ствердно відповіли на питання, чи є Грушко основним кандидатом на посаду постпреда Росії при ООН.

    При цьому прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі поки не визначилися з кандидатурою на посаду постпреда.

    Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Точної причини смерті російського дипломата офіційно не назвали.

    10 березня судмедексперт Нью-Йорка заявив, що не буде оприлюднювати причини смерті постпреда Росії при ООН, оскільки дипломатичний імунітет посла Чуркіна триває і після його смерті.

    Олександр Грушко працює постпредом Росії при НАТО з жовтня 2012 року, раніше він обіймав посаду заступника голови МЗС РФ.

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