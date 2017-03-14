Названо ім’я претендента на місце Чуркіна в ООН
- Сьогодні, 09:19
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Олександр Грушко є основним кандидатом на посаду постпреда Росії при ООН
Постпред Росії при НАТО Олександр Грушко є основним кандидатом на пост постійного представника Росії при ООН. Про це повідомили РИА Новости кілька джерел в Держдумі.
«Кандидатура Грушка розглядається в числі основних на цю посаду», - сказав співрозмовник агентства.
Друге джерело в парламенті також підтвердило цю інформацію.
Крім того, два інших джерела також ствердно відповіли на питання, чи є Грушко основним кандидатом на посаду постпреда Росії при ООН.
При цьому прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі поки не визначилися з кандидатурою на посаду постпреда.
Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Точної причини смерті російського дипломата офіційно не назвали.
10 березня судмедексперт Нью-Йорка заявив, що не буде оприлюднювати причини смерті постпреда Росії при ООН, оскільки дипломатичний імунітет посла Чуркіна триває і після його смерті.
Олександр Грушко працює постпредом Росії при НАТО з жовтня 2012 року, раніше він обіймав посаду заступника голови МЗС РФ.